Coleccionista de tresmiles

El pasado domingo fue un día especial para el Centre Excursionista de Lleida. Sus miembros continuaron una particular tradición del centro entregando a uno de sus compañeros, Francesc Català, el piolet de Juli Soler i Santaló, una herramienta convertida casi en una reliquia que en el club se cree que perteneció a este fotógrafo y escalador de principios del S.XX, uno de los primeros alpinistas del país en coronar el Aneto (3.404 metros). Medio centenar de montañeros acompañaron a Català a la cima del Estaranha (3.006 m) para celebrar su ascensión al último tresmil del Pirineo que le quedaba por conquistar. Han sido 31 años los que ha invertido en coronar las 161 cimas que constan en la lista del Centro Excursionista de Lleida (CEL), recorriendo todos los valles, sierras y rincones más escondidos del Pirineo en busca de las cumbres más altas.

Siguiendo la tradición establecida cuando los primeros socios del CEL completaron todos los tresmiles, Català recibió en depósito el piolet de Juli Soler y Santaló. Una vez restaurado por otro miembro del CEL Feliu Izard, este piolet ha ido pasando por las manos de los 18 socios que han completado todas los cimas. En la cumbre, como manda la tradición, todos los acompañantes formaron un pasillo con bastones y piolets en reconocimiento a la gesta de su compañero, seguido de discursos, abrazos y un brindis con cava.

Català mostró su agradecimiento a su familia y compañeros de viaje y dijo que “lo difícil, con perseverancia se vuelve fácil. Al llegar al CEL no entendía mucho aquella obsesión por hacer tresmiles, pero me di cuenta de que completar la lista era casi un estilo de vida. Ha sido un verdadero privilegio contar con los compañeros de viaje que he tenido y haber comenzado y acabado este proyecto con mi familia: Elionor, Oriol y Dídac, y la gente de mi centro”.