Pase solvente

❘ Palma ❘ El AEM se estrenó ayer en la Copa de la Reina y lo hizo con un contundente triunfo por 0-2 ante el Atlético Baleares de Segunda RFEF. Las leridanas hicieron valer su superior categoría y con los tantos de María Amaya y Joana, en propia puerta, consiguieron superar la primera ronda, materializando así el primer triunfo oficial bajo las órdenes de Joan Bacardit, que pese a ser ante un rival de inferior categoría tuvo la dificultad añadida del complicado viaje hasta Palma. El equipo salió de Lleida a las 2.30 de la madrugada y, pese al poco descanso, mostró una versión muy solvente y dominadora, que pudo haber comportado un marcador más amplio con una mayor efectividad ante la meta rival.

En el partido, las leridanas saltaron al campo repitiendo el 3-4-1-2 del empate a cero ante el Cacereño. Aun así, tan solo Lucía Alba, Vero Herrera, Noe Fernández y Honoka repitieron en el once titular. Con muchas de las nuevas incorporaciones sobre el césped, el AEM impuso el ritmo desde el primer minuto y en el 3’, Marta Charle tuvo la primera oportunidad en sus botas, que fue desviada por Blanca, guardameta rival.

El conjunto leridano se veía superior, pero las locales también tenían sus armas. La más clara del primer tiempo para ellas llegó en el 13 con una falta ejecutada por Sofía Rojas –hermana gemela de la aemista y ex del Atlético Baleares Paula Rojas–, que Lucía Alba envió a córner con una gran parada.

Aun así, el AEM nunca perdió el control. Cintia, en el minuto 32, tuvo una gran ocasión para abrir el marcador, pero su remate se fue ligeramente desviado por encima del travesaño. La mejor ocasión para las del Segrià llegó en el 37. Las de Bacardit hilaron una jugada brillante que terminó con un tanto de Noe, anulado por fuera de juego de Carlota, la asistente. Tras esta jugada se llegó al descanso con un 0-0 que, pese a no ser negativo, incomodaba a las leridanas.