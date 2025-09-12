El Alpicat cae en Cerdanyola y se queda sin Final Four

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat, equipo que esta temporada volverá a competir en la OK Liga Femenina tras el brillante ascenso logrado la pasada temporada, no estará en la Final Four de la VI Lliga Catalana Femenina, que se disputará en El Palau de Plegamans los próximos días 19 al 21. Ayer perdió por 3-0 en la pista del Cerdanyola, por lo que se va de la competición habiendo perdido los dos partidos que ha disputado, con un solo gol a favor y seis encajados. Su primer partido en esta competición lo disputó el pasado fin de semana en La Seu d'Urgell y perdió 1-3 ante el Vila-sana, en un encuentro en el que las del Pla d'Urgell fueron superiores a pesar de las muchas bajas con las que las de Lluís Rodero afrontan la competición. Ayer las opciones de estar entre los cuatro mejores equipos del torneo pasaban por ganar al Cerdanyola, pero las jugadoras que entrena Mats Zilken sucumbieron 3-0.

El Cerdanyola, donde juega la exjugadora del Vila-sana Dana Antón, se adelantó en el 28’) minuto 8 con un gol de Noa González. Con 1-0 se llegó al descanso y al poco de iniciarse la segunda parte Irene Torres firmó el 2-0 (28’). El marcador lo cerró para el Cerdanyola de nuevo Noa González en el minuto 48.

El campeón de este grupo, que se clasificará directo para la Final Four de la próxima semana, saldrá del duelo que disputarán mañana El Vila-sana y el Cerdanyola (12.30).