Los jóvenes piden paso

La plantilla del Linyola para esta nueva temporada, tras el adiós de los más veteranos y la llegada de nuevos juveniles. - JOSEP MARIA SANS

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El CF Linyola afronta una nueva campaña con el objetivo de pelear por los puestos de play off. Será la decimoquinta temporada consecutiva en Segunda Catalana, una muestra de la solidez y continuidad del proyecto, para un club con más de 100 años de historia. La pasada temporada el equipo finalizó en décima posición, pero este verano se ha apostado fuerte por un cambio de rumbo con la llegada de Àlex Farré al banquillo.

El nuevo técnico ha liderado una profunda renovación en la plantilla, rejuvenecida con nueve incorporaciones de jugadores que afrontarán su primera experiencia como amateurs. El propio Farré reconoce que la prioridad ha sido dar un aire fresco al vestuario tras algunas bajas de jugadores veteranos: “De las incorporaciones que hemos hecho, ninguna supera los 20 años. Hemos pasado de una media de edad de 27 años y medio, a 24. Tenemos un equipo muy joven, con chicos de 18, 19 o 20 años”.

El reto será acercarse a la zona noble de la clasificación aunque consciente que la juventud puede pasar factura en el arranque de liga: “Sabemos que al principio quizá perdamos puntos por la inexperiencia, pero son jugadores con potencial. Nuestro objetivo es luchar por el play off, como siempre lo ha hecho este club”, subrayó.