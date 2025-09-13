Larrosa defiende su gestión sobre el uso del Camp d’Esports

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, respondió a la moción presentada por ERC que pretende retirarle competencias en el conflicto con el Lleida CF sobre el uso del Camp d’Esports. En declaraciones a Onda Cero Lleida, recordó que fue él quien propuso un convenio inicial para que el club pudiera seguir utilizando las instalaciones municipales. “El primero que puso sobre la mesa una propuesta de continuidad para el Lleida fui yo mismo. Presenté un convenio que permitía seguir jugando en el Camp d’Esports y que, además, eximía al club de asumir ningún gasto en la gestión y mantenimiento”, explicó el alcalde, quien insistió en diferenciar el sentimiento de ciudad del club de lo que considera una gestión deficiente por parte de sus actuales responsables.

Larrosa puso como ejemplo la gestión de otros clubes locales: “Cuando veo la gestión del baloncesto o del hockey, la veo honesta y transparente, con ganas de generar complicidades. Esto es lo que quisiera también para el fútbol”. El alcalde también respondió a las acusaciones sobre abrir el estadio a otros clubes, señalando que esta situación ya se está produciendo sin su intervención. También recordó que el origen del conflicto se remonta al mandato anterior. “Quien inició el expediente para que el Lleida dejara de tener el convenio de uso del Camp d’Esports fue ERC. Entonces se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos, también el nuestro. Ahora dicen lo contrario”.

Por su parte, el grupo municipal de ERC en la Paeria anunció el inicio de una recogida de firmas para respaldar la moción registrada, mientras que las peñas preparan una pañolada mañana en el minuto 39 contra la gestión del equipo de gobierno municipal.