Otro trámite azulgrana

❘ barcelona ❘ El Barça superó al Dux Logroño por 4-0 en un choque en el que Ewa Pajor y Kika Nazareth anotaron un tanto y en el que Aitana Bonmatí, con un doblete, lideró al equipo en un partido plácido. Las azulgranas dominaron de principio a fin un duelo que ratificó aún más su precoz liderato; a falta de que el resto de equipos jueguen sus partidos correspondientes y la posibilidad de que puedan empatar a las barcelonistas en puntos, las de Pere Romeu sumaron otro triunfo con goleada que las sitúa con una renta de, por el momento, 13 goles por encima del segundo clasificado. Una ventaja que les garantiza mantener el primer puesto. Sin embargo, en la que supuso la tercera victoria en tres jornadas, a las locales les costó algo más que en anteriores ocasiones abrir la lata. Ya que un bloque muy bajo y ordenado del cuadro de Héctor Blanco les valió a las recién ascendidas para aguantar el tipo en las primeras embestidas culés.

Salma Paralluelo vivió un día especial y es que la aragonesa no solo celebró el triunfo, sino que lo hizo en su partido oficial número 100 como jugadora del FC Barcelona. Además, en la media hora que disputó, ya que entró por Brugts en el minuto 61, actuó en una posición nueva para ella, la de lateral izquierdo. Llegada del Villarreal en 2022, encara su cuarta temporada como azulgrana, con la oportunidad de dejar atrás un curso extraño, con poca regularidad y con la máxima precaución siguiendo un plan individualizado para cuidar su físico explosivo.