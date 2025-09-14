Primer triunfo de preparación

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida venció ayer su primer partido esta pretemporada, superando por 83-87 al Morabanc Andorra en un partido muy igualado y con muchas alternativas en el marcador, que supuso el estreno de Zoriks como burdeos (3 puntos y 2 asistencias). La remontada leridana en el último cuarto (17-29) fue clave para llevarse la victoria y el trofeo Escaldes-Engordany, con un juego coral durante muchos minutos y un ritmo muy alto, propio de la competición oficial.

El primer cuarto tuvo dos tramos, el primero con mucho acierto en el tiro, con un Andorra dirigiendo todo su ataque a la línea de tres y con un Hiopos muy coral corriendo en transiciones gracias al rebote defensivo. Krutwig con una asistencia a Batemon para un triple y una canasta fácil bajo la pintura cerró el parcial (8-14). Con los cambios, el partido se endureció y se redujeron las puntuaciones para acabar el cuarto con un 17-20. En el segundo capítulo, apareció Ejim para erigirse como el más destacado de la primera mitad con 12 puntos. A Golomán no le afectó un tapón de Pustovyi porque respondió con dos mates y el parcial fue de 0-12 para llegar a la máxima diferencia del partido (22-32). Joan Plaza pidió tiempo muerto, y a través de Evans, varias pérdidas burdeos y alguna permisividad arbitral, su equipo endosó un parcial de 15-4 para acabar el cuarto por delante (37-36).

El tercer cuarto fue correoso y denso. Los andorranos, pese al buen arranque leridano (37-41), consiguieron la máxima diferencia (59-50) a través de la presión alta y los tiros libres –hasta dieciocho en ese parcial–. Los árbitros compensaron la diferencia para que el cuarto se igualara hasta el 66-58.

En el último cuarto, el Hiopos endosó un parcial de 0-12 con varios contraataques para darle la vuelta al marcador (69-70) a falta de siete minutos. El conjunto burdeos acertó desde el tiro exterior (Ejim, Batemon, Paulí) para ponerse siete puntos arriba (72-79) a falta de cuatro minutos. Esa distancia fue insalvable para los del Principat que, pese a que se pusieron a dos puntos (78-80) con un triple de Luz, vieron como Batemon y Paulí sellaron la victoria leridana.

El Robles cae ante el Mataró (46-57) y se despide de la Final Four

El Robles Lleida volvió a perder ayer, ante la UE Mataró (46-57) en su segundo compromiso de la Lliga Catalana LF2 y perdió todas sus opciones de alcanzar la Final Four de la competición, ya que queda relegado a la última plaza del grupo después de caer también en su debut ante el Almeda (66-46).

En el partido de ayer, en el Barris Nord, el conjunto de Rubén Petrus se mantuvo cerca en el marcador en la primera mitad. Tras un primer cuarto de baja anotación (7-12), las leridanas reaccionaron para irse al descanso cuatro puntos por debajo (25-29), después de haberse puesto incluso por delante. No obstante, un 0-7 para arrancar la segunda parte dejó sin opciones a las leridanas hasta el final.

“El resultado es insignificante, pero ganar refuerza”

Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, se mostró satisfecho tras el último partido de pretemporada, destacando el crecimiento del equipo pese a los errores aún por corregir. En una rueda de prensa marcada por la autocrítica constructiva, valoró positivamente la exigencia física del encuentro y el progreso en las sinergias dentro del grupo.

“Ha sido un partido muy físico, muy exigente, y eso nos ha servido como un buen entrenamiento”, afirmó. Aunque recalcó que el resultado es “insignificante”, también reconoció que ganar “refuerza anímicamente al equipo y da respaldo al trabajo semanal”. “Estamos mejorando poco a poco, pero a partir de mañana, a trabajar para hacerlo más”, concluyó el técnico.