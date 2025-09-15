Derrota del Mollerussa contra un gran rival

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa cayó derrotado frente a L'Hospitalet en el estreno ante su afición, que supuso un partido de gran nivel ante uno de los máximos aspirantes al ascenso (1-2). En el primer tiempo, Batalla evitó que el conjunto del Pla d'Urgell se fuera al descanso por debajo en el marcador. En la segunda mitad, ambos equipos marcaron en sendos penaltis más que dudosos, pero a falta de quince minutos, Flavio marcó en una transición por banda derecha que significó el 1-2 final.

Los primeros diez minutos del partido tuvieron como protagonista al equipo local, con dominio territorial y alta posesión de balón gracias a la línea de cinco defensas. Lo intentaron Porté y Beneite de lejos, pero no lograron incomodar la portería de Aliaga. A medida que pasaban los minutos, los visitantes se hacían con el dominio del partido, y con él, llegaron sus mejores ocasiones, desbaratadas todas ellas por Batalla o los postes. En el 12, Pentelei disparó al travesaño en un disparo desde la frontal del área; en el 20, Ballesteros obligó a la estirada de Batalla; en el 35, entre el portero y el larguero evitaron el gol de Hernández de un disparo de falta; y en el 40, a bocajarro Batalla salvó un balón que parecía un gol claro. La última, eso sí, fue para los locales en un cabezazo al poste de Duesto tras un saque de banda de Lucas para llegar al descanso con empate a cero.

En el segundo tiempo, llegaron los goles. Se adelantó L’Hospitalet con gol de Ballesteros, de penalti, cometido por Sanz sobre Buba, cuando el defensa impactó en el pie del delantero en una acción innecesaria porque el control de Buba le hacía salir del área. Poco después empató Lamin, también de penalti. El árbitro apreció mano en un control de Molina dentro de su propia área, en una decisión muy protestada por los visitantes. Con el empate, el Mollerussa no logró cerrar el partido y en un contraataque por banda derecha Flavio empujó a placer el balón enviado por Serra al área pequeña, en una gran combinación con Martínez, que volvió ayer a Mollerussa tras ser una pieza destacada del equipo del Pla d’Urgell la pasada campaña. Los visitantes tiraron de experiencia para cerrar el partido y llevarse los tres puntos. Con esta derrota, los de Kiku Parcerisas se estrenan con un punto de seis posibles.

Parcerisas: ”Lo justo hoy era un empate”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, lamentó que “ha sido una derrota dura por cómo se ha dado. Lo justo hoy era un empate”. De hecho, reconoció que su equipo tuvo “un poco más el dominio de la posesión” pero pagó caro dos errores defensivos. “No podemos cometer estos fallos… se están repitiendo desde la pretemporada y en Tercera eso te cuesta puntos contra equipos de verdad, que lo son todos”, lamentó, señalando directamente el penalti y el segundo gol como fallos “infantiles” que condicionaron el partido. Sobre el planteamiento táctico, dijo que “creo que hoy hemos acertado, pero esto va de ganar y hemos perdido”.