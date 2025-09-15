El Calafell supera al Barcelona y se proclama campeón en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Calafell consumó la sorpresa y se proclamó ayer en Lleida campeón de la Lliga Catalana de hockey, al derrotar al Barcelona en la final por 4-2 en un partido disputado en el pabellón Onze de Setembre. Con el equipo tarraconense se han proclamado campeones dos leridanos, Aleix Marimon y Sergi Folguera. No lo tuvo fácil el Calafell para levantar este trofeo, ya que en las semifinales del pasado jueves se impuso por 3-2 al Reus en otro partido complicado, mientras que el Barça pasó a la final con más facilidad, tras ganar por 4-1 al Igualada.

El Calafell fue el primero en marcar, gracias a un remate de Carles Domènech —que completó una gran actuación con un hat trick— en el minuto 17. No tardó en reaccionar el Barça, equipo en el que esta temporada se estrena Ricardo Ares como entrenador, y Marc Grau puso el 1-1 en el marcador en el minuto 19, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Calafell se mostró más acertado y logró situarse 3-1 gracias a los tantos de Juan García en el minuto 36 y de Carles Domènech en el 40. El Barça intensificó sus ataques en busca del empate y logró el 3-2 a falta de dos minutos. Pero no pudo forzar la prórroga porque, cuando solo restaban 24 segundos, Carles Domènech establecía el definitivo 4-2 para a Calafell, que levantó el trofeo.