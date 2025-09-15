El Tàrrega acepta competir en Primera Catalana

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

La Unió Esportiva Tàrrega aceptó ayer la plaza de Primera Catalana que le ha ofrecido la Federació Catalana de Futbol (FCF) para esta próxima temporada, tras una reunión de la junta directiva del club con jugadores y cuerpo técnico del primer equipo. Esta aceptación es para jugar en el Grupo 3, que va a suponer desplazamientos para jugar en poblaciones por toda Catalunya, entre ellas Tortosa o La Ràpita, y que suponen un gasto importante para el club. El Tàrrega es de Primera Catalana a todos los efectos, después de la citada reunión y tras hacer efectiva su inscripción en la nueva categoría mediante un correo electrónico dirigido a la FCF.

El presidente Andreu Llanes aseguró a SEGRE que “se replantean los objetivos, que pasan por la permanencia en esta nueva categoría, y lo haremos con la misma plantilla y cuerpo técnico. Necesitamos más que nunca el apoyo de la afición”, añadió Llanes.

El equipo azulgrana ocupará la plaza del Santfeliuenc, que sube a Lliga Elit tras la exclusión del Som Maresme. Los azulgranas también ocuparán esta plaza de Primera Catalana al ser el mejor segundo clasificado de Segona Catalana de la temporada 2024-25. La vuelta del Tàrrega a Primera Catalana se materializará este fin de semana en el Municipal Joan Capdevila, y ante el Terlenka Barcelonista Club de Futbol.

Derrota en el Ciutat de Tàrrega

Por otra parte, el Tàrrega perdió ayer la XXVII edición del Trofeu Ciutat de Tàrrega, en el que recibió al Puig-reig, de Segona Catalana (1-4). Fue un encuentro que tuvo dos partes diferentes. El cuadro azulgrana avisó primero en el minuto 10 después de una buena jugada de ataque que culminó el delantero Bernat Oliver, pero la pelota salió algo desviada. En el minuto 21 los visitantes pusieron el 0-1 en el marcador en una jugada al contraataque, y en el minuto 44 llegó la réplica de los locales con el empate a uno de Bernat Oliver. En la reanudación, los visitantes se apoderaron del control del juego y marcaron otros tres goles que les hicieron merecedores de la conquista del trofeo, que recibieron de manos de la concejala de Deportes de la ciudad, Laura Tejero.