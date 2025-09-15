Marc deja claro quien manda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Lenovo) se recuperó ayer del error cometido durante el esprint del sábado, cuando sufrió una caída al acceder al liderato, para sumar ayer un triunfo de prestigio en el Gran Premio de San Marino. El de Cervera esperó el error de su rival más directo en el circuito ‘Marco Simoncelli’ de Misano Adriático, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se fue largo en una curva, para lograr su undécima victoria de la temporada, que le allana el camino para proclamarse campeón del mundo en la siguiente cita, el circuito japonés de Motegi, donde deberá completar el fin de semana con tres puntos más que su hermano Àlex, ayer tercero, para asegurar su noveno Mundial.

Marc Márquez y Bezzecchi protagonizaron un espectacular duelo hasta ver la bandera de cuadros en el que ninguno de los dos arrojó la toalla en ningún momento. Una vez conseguida la sufrida victoria, el ocho veces campeón del Mundo quiso reivindicarse en su celebración. Después de que muchos de los ‘tifosi’ del circuito –territorio de su archienemigo Valentino Rossi– celebraran y aplaudieran su caída en el esprint, Márquez salió al podio sin el mono puesto, sino que lo aguantó con sus manos y lo mostró a toda la afición con un gesto desafiante, rememorando la mítica celebración de Leo Messi en el Santiago Bernabéu.

En la salida, Marco Bezzecchi, que arrancaba desde la ‘pole position’, se situó en cabeza, con Marc Márquez escalando de la cuarta a la segunda plaza en apenas unos metros. Sin haberse completado la primera vuelta, Mir y el francés Johann Zarco, ambos con Honda, se fueron al suelo en la curva cuatro. Al mismo tiempo, Dirección de Carrera notificaba a Jorge Martín la obligación de cumplir una sanción de dos vueltas largas, por no haber llegado a tiempo a cambiar de moto tras problemas mecánicos en la vuelta de formación

Bezzecchi y Márquez comenzaron entonces un nuevo duelo, tal y como sucediera el sábado, seguidos de cerca por Àlex Márquez (Ducati Gresini), Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati VR46) y Pedro Acosta (KTM). El de Cervera buscaba no repetir los errores del esprint y se mantuvo pegado al italiano para imponer cuanto antes su propio ritmo. Tras ellos, Àlex Márquez no se descolgaba y mantenía el contacto.

En la cuarta vuelta la situación se mantenía estable, pero el ritmo del trío de cabeza fue tan alto que en apenas cinco giros ya tenían un segundo y medio de ventaja sobre el grupo perseguidor. Quartararo perdió la cuarta plaza en la sexta vuelta a manos de Acosta.

Martín cumplió su sanción y cayó hasta la decimoséptima posición, desde donde intentó remontar. Mientras, en la octava vuelta, el esfuerzo de Acosta se vio frustrado por un problema mecánico en su KTM que le obligó a retirarse, como ya le había ocurrido el sábado a su compañero Brad Binder por una rotura en la transmisión. Poco después, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Lenovo) se fue al suelo en la curva diez, aumentando la lista de abandonos y dejando en bandeja el subcampeonato a Àlex Márquez, que ahora le saca 93 puntos.

Con el paso de las vueltas, Bezzecchi mantenía el liderato sobre Marc Márquez, con Àlex Márquez empezando a perder contacto. En la duodécima vuelta llegó el momento clave: Bezzecchi cometió un error en la curva ocho, se pasó de frenada y se fue largo, dejando vía libre para que Marc Márquez asumiera el liderato con siete décimas de ventaja.

A partir de ahí, se produjo un mano a mano entre Bezzecchi y Márquez. El de Cervera recibió un ‘warning’ por superar tres veces los límites de pista, lo que le obligó a extremar la precaución en las curvas más delicadas. Minutos después, el propio Bezzecchi recibió la misma advertencia, equilibrando así las fuerzas. El italiano, motivado por correr en casa, asumió riesgos para intentar repetir la victoria lograda en la sprint, pero Marc respondió con frialdad y controló en todo momento, pese a los intentos finales de acercarse de su rival.

Tras el podio, las diez primeras posiciones las completaron Fabio Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira y Brad Binder.

Marc: “He estado más concentrado que nunca”

Marc Márquez explicó tras la carrera que “hoy tocaba hablar en pista porque ayer cometimos un error” y por eso salió “más concentrado que nunca”. El ocho veces campeón del mundo reconoció que lo dio “todo” en una batalla intensa con Marco Bezzecchi, destacando que “cuando veas una carrera así, mira dónde está el tercero (Àlex Márquez), que acabó a casi ocho segundos”.

El piloto de Cervera admitió que la lluvia nocturna complicó el agarre y que tuvo que extremar la precaución: “Con el ‘warning’ por límites de pista, sabía que si lo pisaba otra vez era ‘vuelta larga’, así que en la curva 11 y en las últimas iba con ese extra de cuidado”.

Sobre sus opciones de título, fue claro: “Me sé las cuentas, no es fácil porque Àlex está demostrando un gran nivel, pero intentaré cerrarlo lo antes posible sin volverme loco”. “El hecho de cerrarlo en casa de Honda o no me da igual, le tengo un enorme respeto a la marca y lo importante es lograrlo cuanto antes”, añadió Marc.

Su hermano Àlex Márquez, tercero, admitió que no tuvo opción de pelear con los dos primeros: “El riesgo era muy alto para la recompensa que podía haber”, admitió. “He seguido su inercia hasta que he visto que debía guardar, y asegurar el podio. Ahora nuestra motivación es luchar por el segundo puesto del campeonato”, concluyó.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) se impuso con autoridad en Moto2, liderando desde la salida en Misano. El belga Barry Baltus (Kalex) le arrebató la segunda posición a Daniel Holgado (Kalex), tercero finalmente, mientras que el líder del mundial, Manuel González (Kalex), concluyó sexto. El brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira fue cuarto y empata en la segunda plaza de la clasificación general con Aron Canet. En Moto3, el andaluz José Antonio Rueda (KTM) firmó su octava victoria del curso al superar en la última curva a su compatriota Máximo Quiles (KTM) por apenas 113 milésimas, con Adrián Fernández (Honda) tercero a solo cuatro. Rueda refuerza así su liderato con 295 puntos, 78 más que Ángel Piqueras.