Regreso del Lleida al Camp d'Esports con sabor amargo

❘ Lleida ❘ El regreso del Lleida al Camp d’Esports no tuvo el desenlace soñado. Los de Jordi Cortés cayeron (0-2) en su estreno como locales frente al Tona, un equipo que lleva dos temporadas rozando el play off y que volvió a demostrar el porqué. La afición, que lleva 266 días sin celebrar una victoria en casa –la última fue el 22 de diciembre de 2024, con un 3-0 ante el Andratx–, llenó de esperanza las gradas: casi 2.500 personas, envueltas en las nuevas camisetas Meyba, regresaron con ilusión a un lugar que hace solo unos meses parecía perdido para siempre. Y se hicieron notar. Su aliento fue un rugido que también sirvió de protesta: en el minuto 39, una pañolada acompañada de cánticos y pancartas contra el gobierno municipal y el alcalde Félix Larrosa convirtió el Gol Nord en un escenario de reivindicación.

Sobre el césped, el Lleida quiso mandar desde el inicio, vertical y con ritmo. Sin embargo, la ocasión más clara del primer tiempo la tuvo el visitante Joan Martínez, que obligó a Satoca a una doble parada monumental: primero rechazando un disparo raso desde la frontal, y luego volando para evitar el gol en el rebote. Fue la única gran llegada antes del descanso.

Tras la reanudación llegaron los golpes del Tona, pero unos minutos antes se marchó lesionado Boaz Hallebeek por un problema en la rodilla, y el equipo lo acusó. En el 66, Dani Peña, recién ingresado, aprovechó un mano a mano para abrir el marcador (0-1). El Lleida puso corazón, pero careció de ideas para inquietar a Craviotto. Con el equipo volcado, una transición en el añadido permitió a Sottile sentenciar con el 0-2. La última esperanza local cayó en los pies de Rubio, que, tras un gran desplazamiento de Ratto y exhausto frente a portería, remató desviado. El Camp d’Esports volvió a vestirse de azul, de pasión y de protesta. Pero la victoria, esa que tanto ansía Lleida, aún tendrá que esperar.

Cortés: “Un 0 de 6 pesa, pero aún no es tiempo de mirar la clasificación”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés, valoró con realismo la derrota ante el Tona: “Es un partido de 0-0, típico de la categoría. El 0-2 llega por la lotería de asumir riesgos. Nos falta generar situaciones de ventaja”, señaló. Pese al mal arranque liguero, el entrenador pidió calma: “Un 0 de 6 pesa, pero todavía no es momento de mirar la clasificación. Tenemos que quedarnos con lo positivo, hay jugadores con potencial”. Cortés también explicó que Boaz sufrió unas pequeñas molestias y se pronunció sobre las protestas del público en la grada y la gestión del día a día del club: “Los jugadores, si cobran al día, se centran en lo deportivo. En eso no hay ningún problema”.