Debut triunfal del Mollerussa en la Lliga Catalana

El Pujol Mollerussa completó este domingo su estreno en la Lliga Catalana de Tercera FEB con una contundente victoria sobre el Ibersol CBT, al que derrotó por un contundente 66-94. Pol Ríos, que anotó 13 puntos, capturó 7 rebotes y acabó con 23 de valoración, fue una de las piezas claves del equipo que dirige Marc Díaz, que en la tercera y última jornada de la fase de liguilla se jugará el primer puesto y, por tanto, la clasificación para la fase final (también acceden los dos mejores segundos de los seis grupos) ante el CB Valls Taller Pablo Martínez, que en la primera jornada también derrotó al Ibersol, que se queda ya sin opciones de clasificación. El duelo ante el Valls se jugará este sábado en Mollerussa (18.45).

Hasta siete jugadores del conjunto del Pla d’Urgell acabaron el partido con dobles dígitos en anotación. Además de Pol Ríos, también alcanzaron los 13 puntos Pau Sarrate y Xavier Elvira, mientras que Eric Paradeda fue el máximo anotador con 14, Eduard Ibáñez aportó 11 tantos y Connor Dickerson y Thomas Jay Wright anotaron diez cada uno.