Doble triunfo y bronce final

El leridano Arnau Farré, de 27 años, ha cerrado el Campeonato del Mundo de Trial2, la segunda categoría a nivel internacional, con una reñida medalla de bronce. El piloto de Vilanova de Segrià llegaba cuarto a la última cita del certamen, el Gran Premio de Gran Bretaña, disputada en Geddington, a 16 puntos del británico Billy Green. Esta situación le obligaba a ganar las dos jornadas y esperar el pinchazo de su máximo rival por la preciada tercera posición del podio final. Farré no falló, ganó tanto el sábado como el domingo, con Green tercero ambos días, y acabó llevándose una más que meritoria medalla de bronce por solo dos puntos de diferencia (364 a 362).

“Solo me quedaba ganar las dos carreras y que él fallara, sino era imposible adelantarle, y al final pude conseguirlo y llevarme un bronce que me sabe a victoria. No me esperaba ganarle, sobre todo por la ventaja que me llevaba y porque él jugaba en casa, pero me encontré muy fuerte”, explica el leridano, que valoró mucho este tercer puesto final. “Este año había mucho nivel, con pilotos que venían del TrialGP, y lograr el bronce me hace estar muy satisfecho”, añadió.

Gracias a la victoria del sábado pudo recortarle 8 puntos y el domingo, después de completar la primera vuelta, Green iba por delante del leridano, que en el segundo giro dio lo mejor de sí y con solo tres penalizaciones, por 16 de su rival, volvió a ganar y se alzó con el bronce. El piloto de Vilanova de Segrià no esconde que “me encantaría volver a competir en TrialGP”, pero asume que económicamente “no puedo permitírmelo”, ya que supondría doblar casi el presupuesto.

Farré, que este año ya ha ganado el campeonato urbano francés y va líder del absoluto a falta de una prueba, está negociando su renovación con Sherco por dos temporadas más.