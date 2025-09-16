Duplantis logra el oro en el Mundial con una nueva plusmarca de 6,30

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El sueco Armand Duplantis volvió a brillar en una gran cita internacional al conquistar ayer el oro en pértiga en los Mundiales de Tokio, con un nuevo récord del mundo de 6,30 metros. ‘Mondo’, de 25 años, elevó por decimocuarta vez la plusmarca que en 2020 le arrebató a Renaud Lavillenie, entonces situada en 6,17. Es su tercera corona mundial consecutiva y la cuarta vez que mejora su récord mundial en 2025. El sueco aseguró el oro con 6,15 y fue directo a superar el récord del mundo, que logró en el tercer intento. La plata fue el griego Emmanouil Karalis con 6,00 y el australiano Kurtis Marschall, con 5,95, fue bronce.

Para España la jornada dejó grandes noticias. Lester Lescay, con un mejor salto de 8,21, se metió por la vía directa en la final de longitud masculina, en la que también se clasificó con más suspense Jaime Guerra, gracias a un último intento de 8,08. También celebró Adrián Ben, que en sus primeros Mundiales compitiendo en 1.500 metros alcanzó la final mostrando solidez y confianza.

En el resto de pruebas, el tanzano Alphonce Simbu se proclamó campeón mundial de maratón con 2:09:48, por delante del alemán Amanal Petros y del italiano Iliass Aouani. El neozelandés Geordie Beamish ganó los 3.000 obstáculos, la suiza Ditaji Kambundji los 100 m. vallas y la canadiense Camryn Rogers el martillo con 80,51.