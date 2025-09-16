El AEM recibirá al Europa en la segunda ronda copera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM disputará la segunda ronda de la Copa de la Reina en el Camp d'Esports, en un cruce que le medirá al Europa, de su misma categoría, el 1 o 2 de octubre. Así lo determinó el sorteo celebrado ayer en Las Rozas que, en el caso del conjunto leridano, solo tenía que determinar cuál sería el estadio que acogería el partido, porque las dos primeras rondas de la competición, aún sin equipos de la máxima categoría, se emparejan por proximidad geográfica. Por ello, desde que superaron sus respectivos cruces el pasado miércoles ya sabían que se enfrentarían al ser los dos únicos representantes catalanes en competición, a la espera de los tres de Liga F: Badalona Women y Espanyol, que entran en tercera ronda; y Barça, que entra en la cuarta.

Los dos primeros podrían ser rivales del equipo que pase de ronda, que en caso de alcanzar la tercera ronda jugará contra uno de los equipos que quedó entre la novena y la decimocuarta plaza de la pasada Liga F o uno de los dos ascendidos (Alhama y Logroño).

El AEM superó al Atlético Baleares en su estreno copero (0-2), mientras que el Europa goleó por 0-6 al Cornellà, de Tercera RFEF, lo que encaminó a un duelo que tendrá un especial significado para el técnico del equipo leridano, Joan Bacardit, que fue entrenador del conjunto escapulado durante tres temporadas, consiguiendo dos ascensos, y se medirá a su exequipo por primera vez en Copa. De la misma forma, el choque también supondrá el regreso de la máxima goleadora de la historia del AEM, Vanesa Núñez ‘Pixu’, que volverá a medirse al equipo en el que estuvo durante 18 temporadas como parte del Europa.