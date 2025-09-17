Comisión en el ayuntamiento de Lleida para tratar el litigio con el Lleida CF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de la Paeria de Lleida informó ayer al resto de grupos municipales del pleno la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Acción e Innovación Social este viernes para repasar “el estado de situación de los asuntos jurídicos con relación al Lleida CF”, como único punto destacado de la sesión.

Así, el consistorio se pronunciará sobre la situación actual del litigio abierto con el club por el uso del Camp d’Esports, que se mantiene en pleno proceso judicial después de que la Paeria apelara al TSJC la resolución del Juzgado Contencioso-Adminitrativo de Lleida que desestimó la execución provisional de la sentencia que resuelve el convenio de uso del Camp d’Esports, que permite que el Lleida CF siga manteniendo el uso preferente de la instalación.

Las explicaciones del gobierno municipal del PSC al resto de grupos parlamentarios llegan después de que el Lleida emitiera un comunicado el día 8 en el que expresaba que la Paeria quería desalojarlo del Camp d’Esports. Eso provocó que Esquerra presentara una moción que se debatirá en el mismo pleno del viernes para retirar las competencias que el alcalde Larrosa ha utilizado unilateralmente en relación con el convenio del Camp d’Esports para devolverlas al Pleno. En ella, exige garantizar que “el Lleida CF pueda seguir utilizando el estadio hasta que exista una sentencia definitiva del TSJC”.

Muchos miembros de las peñas del Lleida CF mostraron su apoyo a la moción mediante firmas, antes del partido del domingo en el Camp d’Esports ante el Tona, en el que los grupos de animación convocaron una pañolada en contra del ayuntamiento en el minuto 39 del partido.

Abierta la venta online de abonos

El Lleida CF activó ayer la opción tramitar los abonos de temporada y los carnés de simpatizante 'online' a través de la web oficial del club (Lleidacf.cat), abriendo así una nueva posibilidad para aumentar la cifra de abonados, que a finales de la semana pasada se fijó en 2.229, solo con la venta presencial. Aunque se haya activado la venta online, quienes lo prefieran aún podrán realizar la gestión de manera presencial en las oficinas, en el horario habitual de atención al público, en el que también se podrá pasar a recoger el carnet físico.