La FIS visita el Stadium de Beret por laCopa de Europa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Baqueira Beret recibió el pasado 9 de septiembre la visita del responsable de la Copa de Europa masculina de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Wim Rossel, para revisar sobre el terreno todos los aspectos deportivos y logísticos de las dos pruebas de Copa de Europa de eslalon masculino previstas para los días 3 y 4 de febrero de 2026 en el Stadium Fernández Ochoa de Beret. “Para ser la primera vez, el trabajo del comité organizador ha sido ejemplar y ya se está poniendo como referencia para otras estaciones”, destacó Rossel durante la visita.

De cara al año pasado se han acordado movimientos de nieve en la mitad y en la zona baja del trazado para marcar un poco más los cambios de pendiente y ofrecer nuevas alternativas a los trazadores. Se contemplan dos acciones principales de trabajo de nieve en pista que se decidirán una vez analizados los vídeos de las pruebas de 2025 y en función de la cantidad de nieve disponible. La pista de eslalon, homologada en 2015, situada en Beret, tiene 954 metros de longitud y 219 de desnivel, con salida a 2.079 metros y llegada a la cota 1.860.