Set y partido del Atlètic Lleida para pasar ronda en la Copa Federación (6-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Atlètic ha salido decidido a marcar el primer gol cuanto antes mejor y ha sido Bilal, en el minuto 3, quien ha abierto el marcador aprovechando un rechazo del portero Julen. El dominio era claramente para los leridanos que demostraban su superioridad de categoría. En el minuto 22, Giovanni ha marcado el segundo gol con un buen remate de cabeza dentro del área.

El equipo de Gabri ha seguido haciendo daño al conjunto balear y Moró ha marcado el tercero antes de la media hora. Antes del descanso, Nil Sauret ha fallado un penalti que ha parado Julen y se ha llegado con el 3-0 al descanso.

El Formentera ha marcado sólo salir a la segunda parte, pero el Atlètic ha reaccionado con un golazo de Nil Sauret, otro de Boris y el definitivo de Giovanni, que marcaba su doblete particular. Los leridanos pasan ronda y se enfrentarán al Ejea para un billete en la Copa del Rey.