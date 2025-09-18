Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, se refirió a la polémica con el Lleida CF y, durante una entrevista en Lleida TV, dijo que “la solución está sobre la mesa. El ayuntamiento, el gobierno que presido, ha propuesto un convenio para que el Lleida pueda seguir jugando durante cuatro años, como hacen todos los clubes de la ciudad de cualquier disciplina cuando utilizan instalaciones municipales”, afirmó el alcalde.

Larrosa señaló directamente a Marc Torres, responsable del club, cuestionando por qué no acepta el convenio: “Eres tú, Marc Torres, quien debe dar explicaciones a la ciudadanía. Eres tú quien debe decir por qué no aceptas este convenio mediante el cual el ayuntamiento asume los gastos y tú te ahorras 1.200.000 euros en cuatro años”.

El alcalde quiso dejar claro que, en su opinión, este conflicto trasciende lo deportivo: “Esto ya no va de fútbol, esto va de política. Hay claramente una alineación con un grupo político que se llama ERC”.

Durante la entrevista, el primer edil mostró su vinculación personal con el club, recordando que su padre fue portero del Lleida entre 1954 y 1958, y manifestó que piensa en este tema diariamente. “Tengo una fotografía suya en mi despacho”, concluyó con cierto tono emotivo.