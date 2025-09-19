Talento noruego para el Autoescola Urgell Linyola

Publicado por XAVI CASALS Creado: Actualizado:

El CFS Autoescola Urgell Linyola ha sumado talento internacional a su plantilla con la incorporación de dos jugadoras noruegas que debutaron con el equipo el pasado sábado en Copa de la Reina ante el Rubí: la portera Marthe Bjørhovde y la jugadora Mary Halgunset. Ambas han formado parte de la selección nacional de fútbol sala de Noruega.

Los fichajes de las futbolistas de 25 años, Marthe y Mary, se fraguaron gracias a los contactos de la federación noruega y a la intermediación de su entorno deportivo, como confirmaron en una entrevista a SEGRE. “El cuerpo técnico de la selección nacional y una persona que actúa como mi agente conocen muchos clubes en España. No fue algo que me llegara directamente. Sé que habló con gente en España y con el seleccionador, y creo que Xavi (Alís, entrenador del Linyola) también habló. Además, sabía que el equipo necesitaba portera, y así fue como surgió todo”, explica Marthe. Mary coincide con su compañera: “Cuando empezamos con la selección vimos que era posible jugar en otro lugar fuera de Noruega. Y en la selección tenemos personas que nos pusieron en contacto con el Linyola”.

Ambas jugadoras nórdicas destacan la buena acogida que han tenido desde el primer día. “Muy buena, quizá incluso mejor de lo que esperaba, porque la gente es muy abierta y amable, y son muy acogedores aquí. No ha sido un problema adaptarme, aunque los equipos juegan de forma diferente y lleva un poco de tiempo conocer bien cómo queremos jugar”, señala Marthe. Mary añade que “el equipo nos ha integrado muy bien y ha sido muy amable desde el principio.”

En cuanto a su conocimiento del fútbol sala español, Marthe, la temporada pasada, defendió la portería del Atlético Torcal de Málaga, en la Primera División. “Era un nivel muy alto y aprendí mucho sobre el fútbol sala español allí, aunque siempre puedo seguir aprendiendo. Por eso estoy aquí”, apunta. Mary, en cambio, confiesa que su referencia eran sus compañeras de selección: “No sabía mucho, solo por Marthe y otra jugadora que habían estado en la Primera División”.

Respecto a los objetivos, las dos noruegas lo tienen claro: “Queremos llegar al play off y estar en lo más alto”. Marthe cree que “es un equipo muy bueno por lo que he visto en la primera semana, y creo que podemos conseguir una muy buena clasificación en la liga”. A nivel personal, se marca el reto de “jugar mucho y no encajar demasiados goles”. Mary afirma que “quiero jugar mucho y ser una parte central del equipo”. Además de su faceta deportiva, Mary se ha formado como profesora de educación física. Por su parte, Marthe cursa el cuarto año de ingeniería en Noruega, aunque tiene permiso para examinarse mientras permanece en España.