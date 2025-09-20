Derrota con polémica del AEM contra el Madrid B (0-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha salido decidido a crear peligro por la banda derecha con la velocidad de Loba, que llegaba hasta la línea de fondo para buscar la centrada dentro del área rival. A pesar de las buenas sensaciones, ha sido Naiara, en el minuto 4, quien ha marcado un golazo desde la frontal del área para abrir el marcador.

El gol ha hecho daño a las leridanas y las madrileñas han tomado el control del juego, además, el equipo visitante también pisaba el área con jugadas de gran calidad técnica. El AEM se defendía bien, pero le costaba salir a la contra.

Con el paso de los minutos, las leridanas se han repuesto y han vuelto a crear peligro en ataque. En el minuto 44, un remate de Charle se ha estrellado en el palo en la ocasión más clara del partido.

Después del paso por vestuarios, el AEM ha continuado con la buena dinámica y ha hecho méritos para empatar el partido. El primer cuarto de hora se ha jugado en campo blanco, a pesar de un par de amenazas del Madrid al contraataque.

La entrada de Evelyn ha dado energías renovadas al AEM, que en un remate de Inés ha reclamado gol cuando una defensora ha sacado la pelota desde dentro de la portería en la jugada polémica del partido.

El Madrid ha perdido tiempo hasta el final para sumar la victoria contra un AEM que no ha tenido acierto de cara a portería y lo ha pagado muy caro.