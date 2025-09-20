El Barça-PSG de Champions se disputará en Montjuïc

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona anunció ayer que el Estadi Lluís Companys acogerá el partido del próximo miércoles 1 de octubre (21.00 horas) frente al París Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones. Ante la imposibilidad de obtener los permisos administrativos para poder acoger este encuentro en el nuevo Spotify Camp Nou, todavía en construcción, el Barça ha optado por designar el Estadi Olímpic como escenario de este choque de Champions.

Al igual que ha sucedido con los dos partidos de Liga en el Johan Cruyff, los 16.151 socios y socias titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc, disfrutarán de una preferencia de compra de 24 horas. Después se abrirá la venta para el resto de socios y socias que tuvieron abono en el Lluís Companys en algún momento. Los precios que se aplicarán para este partido serán proporcionales al precio del que sería el abono de la pasada campaña. En este sentido, los precios de las entradas oscilarán entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona.

Por otra parte, el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de verano disminuyó en 112 millones de euros, hasta los 351,2 millones (tenía 463 en febrero), por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen tiene, y los 22,1 millones del Sevilla FC, el que menos tiene, según la actualización de LaLiga.

LaLiga explicó que esta reducción coincide con los 100 millones procedentes de los ingresos de los palcos VIP del Camp Nou, que no fueron validados por el auditor. “La causa efecto está ahí, no hay otra. Estoy convencido de que lo van a hacer, es un club a nivel mundial, lo va a hacer 100 por 100 seguro, pero hay que trabajárselo, no es tan sencillo, y está funcionando sin su campo”, afirmó Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.

■ El Chelsea, su rival en las tres últimas semifinales de Liga de Campeones, y el Bayern Múnich serán los rivales más duros del Barça en la primera fase de la Liga de Campeones 25-26, que este año adopta el mismo formato que la Champions masculina. El cuadro azulgrana jugará en casa ante el conjunto bávaro, el Benfica y el Lovaina belga, y visitará al Chelsea, la Roma y el París FC. De esta manera, el cuadro de Pere Romeu volverá a encontrarse con su víctima, el Chelsea, que no ha logrado nunca ganar una eliminatoria al Barça, aunque sí un partido.

Por su parte, el Real Madrid se medirá al Wolfsburgo, Arsenal (su verdugo el año pasado en cuartos), Roma, PSG, Twente y París, mientras que el At. Madrid se las verá con el Bayern, Lyon, Juventus, St.Pölten, Twente y Manchester United.