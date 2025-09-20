El leridano Montraveta acaba el 22 en el Mundial de Iroman

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jordi Montraveta cerró la temporada con un vigésimo segundo puesto en el Mundial Ironman de Niza, una de las citas más prestigiosas del triatlón internacional. El leridano afrontó una prueba de 226,7 kilómetros (3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,195 km de carrera a pie), y a la que había accedido tras ser segundo en el Ironman de Lanzarote. El leridano también ganó el Half Triatón de Peñíscola y fue quinto en el Mundial de larga distancia.