Eliminadas en los penaltis

❘ Palau-solità i Plegamans ❘ El Club Patí Vila-sana se quedó fuera de la final de la Lliga Catalana femenina al perder ayer en semifinales ante el Fraga en una eterna tanda de penaltis, que necesitó de diez lanzamientos por bando para decidir al finalista. El cuadro del Pla, que tuvo las bajas de la portera portuguesa Sandra Coelho y de la leridana Victòria Porta, que regresaron lesionadas del Europeo, al margen de las ya conocidas de Laura Pastor y Gime Gómez, se adelantó en dos ocasiones, pero acabó cediendo en las penas máximas, algo que ya le ocurrió con el mismo rival hace dos temporadas en la final de la Champions League.

El partido se puso muy pronto favorable a los intereses del Vila-sana, que rompió la igualada inicial gracias al acierto de Luchi Agudo, que tuvo que multiplicarse ayer. De la propia argentina nació una jugada que no pudo completar por muy poco Elsa Salvanyà, una de las caras nuevas del cuadro leridano. Y cuando faltaban tres minutos para llegarse al descanso, Flontdeglòria, ex del Palau Plegamans, logró el empate.

De regreso de los vestuarios, el conjunto del Pla d’Urgell volvió a tomar ventaja gracias a Aina Florenza, que anotaba así su primer tanto con el Vila-sana en su debut tras regresar del Europeo. Las de Lluís Rodero pudieron sentenciar prácticamente su pase a la final de la Lliga de mañana faltando nueve minutos, pero Salvanyà, muy activa durante todo el duelo, no acertó a transformar la directa por la décima falta de las fragatinas. Por el contrario, las de Jordi Capdevila sí estuvieron acertadas y Julieta Fernández, una ex del Vila-sana, firmaba el empate que mandaba el duelo a la tanda de penaltis.

Hasta diez lanzamientos necesitó cada equipo para dirimir al finalista. Marlena Rubio anotó el décimo penalti que, tras fallar después Luchi Agudo, certificó el pase del Fraga a la gran final de mañana.

Pese a la eliminación, Lluís Rodero se mostró muy contento y satisfecho con el trabajo de sus jugadoras. “Hemos jugado con solo cinco jugadoras del primer equipo y hemos creado más que el rival, pero se nota que nos falta entrenamientos para irnos conjuntando y las internacionales estaban cansadas”, afirmó el técnico.

El Pons Lleida cierra hoy la pretemporada en Cerdanyola

El Pons Lleida disputa esta tarde (19.30 horas) el último amistoso de la pretemporada en la pista del Cerdanyola, un equipo recién ascendido a la OK Liga. Edu Amat no podrá contar con Jordi Badia, que sigue su proceso de recuperación y que le hace ser duda para el estreno liguero. Los leridanos acumulan en esta fase de preparación 6 victorias, 1 empate y solo una derrota, la encajada ante el Calafell en la Lliga Catalana. Por otra parte, Amat y Sebas Moncusí asisitieron ayer a la presentación oficial de la OK Liga celebrada en Igualada.