Àlex Márquez tendrá una moto oficial de 2026 en el equipo Gresini

Àlex Márquez (Ducati), actual segundo clasificado en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, contará en 2026 con una moto de fábrica, la misma que utilizan su hermano Marc y Francesco Bagnaia en el equipo oficial.

“A falta de seis carreras, el menor de los Márquez aspira a batir nuevos récords. Pero hoy llega un anuncio clave: en 2026 pilotará una Ducati Desmosedici GP Factory, con los colores del BK8 Gresini Racing MotoGP”, confirmó ayer el Gresini.

El piloto de Cervera está completando un sobresaliente 2025: suma dos victorias y otros siete podios dominicales, lo que le convierte en el único rival matemático capaz de arrebatarle el título a Marc, aunque este cuenta con una ventaja amplia y podría coronarse en Japón.

“Es un honor poder competir con una moto de fábrica. El equipo ha trabajado impecablemente durante muchas temporadas y creo que esto es una recompensa para todos”, declaró Àlex. La propietaria del equipo, Nadia Padovani, subrayó la importancia del anuncio: “Quiero agradecer a Ducati la confianza depositada en Àlex y en nosotros. Los resultados de este año y de temporadas anteriores nos han llevado a este gran logro”. “Estamos encantados de que Àlex disponga de una moto de fábrica desde el año que viene. Como equipo, estamos listos para dar un paso más hacia la excelencia. 2025 está siendo inolvidable y 2026 ya promete ser muy emocionante”, añadió la directiva.

Por su parte, Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, destacó que la temporada de Àlex “ha sido realmente impresionante” y que “tras evaluarlo, Ducati Corse ha decidido reforzar su apoyo para que piloto y equipo sigan creciendo”.