El At. Lleida busca su primer triunfo

El Atlètic Lleida se enfrentará hoy al Terrassa (18.00/Lleida en Joc), en partido correspondiente a la tercera jornada del grupo 3 de Segunda RFEF. Los leridanos afrontan el encuentro con buenas sensaciones tras un buen inicio de temporada, manteniéndose invictos en los cuatro partidos oficiales disputados hasta la fecha entre Liga y Copa Federación.

El conjunto dirigido por Gabri García viene de golear por 6-1 al Formentera el pasado miércoles en el partido de octavos de final de la Copa Federación jugado en el Camp d’Esports. Este contundente resultado ha permitido al equipo clasificarse para los cuartos de final de la competición, demostrando su potencial ofensivo. La próxima ronda recibirá en casa al Ejea el 1 de octubre y si la supera tendrá como premio medirse a un Primera división en la Copa del Rey.

En cuanto al campeonato liguero, el Atlètic Lleida ha sumado dos puntos en las dos primeras jornadas tras empatar contra el Torrent como local (2-2) y en su visita a Porreres (1-1). Por su parte, el Terrassa llega al encuentro con tres puntos en su casillero, habiendo perdido por 1-0 en su debut liguero en el campo del Ibiza y consiguiendo su primera victoria en la segunda jornada al imponerse por 1-0 al Torrent en el Estadi Olímpic. En la Copa Federación, en cambio, sufrió una derrota esta semana ante el Ejea (0-1) y resultó eliminado de la competición.