Un buen Espanyol cae ante un sólido Madrid

El Real Madrid mantuvo su pleno en Liga, cinco victorias en cinco partidos, gracias a dos grandes goles, con sendos disparos desde fuera del área, de Éder Militao y de Kylian Mbappé, en los minutos 22 y 47, respectivamente, frente a un Espanyol (2-0) que encajó su primera derrota de la temporada.

El Espanyol demostró que llegar tercero al Bernabéu no era un accidente y se mostró bien plantado atrás, con criterio a la hora de atacar y poniendo en apuros a los blancos en determinados momentos.