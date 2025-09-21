“Un día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer que irán a la gala del Balón de Oro, que se celebra mañana lunes, a “disfrutar” y “mostrar respeto a los ganadores”, y está convencido de que algún día Lamine Yamal recibirá el trofeo.

“Algún día lo veremos. Yo creo que Lamine recibirá este trofeo, pero estar ahí es tener respeto. Estamos nominados, y cualquiera que reciba ese trofeo se lo merece. Hay que ir ahí, disfrutarlo, demostrar respeto a los ganadores, un respeto que se merecen, y eso es de vital importancia”, declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe (Estadi Johan Cruyff, 21.00/DAZN).

Además, informó del estado de Lamine Yamal y Alejandro Balde. “Estamos trabajando en ello. Como dije, en el caso de Lamine hay que ir día a día. Y en el caso de Balde sabemos cuál es su situación. Y yo creo que sí, le veremos pronto. En el caso de Lamine hay que esperar día a día. Pero está trabajando duro, cada día recibe tratamiento, trabaja duro y va avanzando bien”, manifestó, desvelando que Pau Cubarsí, que no ha entrenado este sábado, estará disponible. “Será una opción en el banquillo o de inicio, ya veremos”, afirmó.

También habló de la falta de minutos de Dani Olmo. “Esto ocurre. Tenemos 25 jugadores en el equipo y tenemos que tomar decisiones siempre. Pero acabamos de iniciar la temporada y para mí cada jugador es importante. Necesitamos a cada jugador en este equipo. Tenemos a jugadores de muy buena calidad, es lo que queríamos y estoy contento con esta situación”, indicó.

El técnico alemán, sin embargo, no quiso analizar el estilo de juego del Getafe. “Lo que más me importa es mi equipo. Sabemos lo que hay que esperar y lo más importante es que hoy hemos entrenado bien. De cara a este partido es importante tener piernas frescas”, dijo, sin cuestionar las palabras del técnico azulón, José Bordalás, tras el partido del año pasado. “Todo el mundo tiene su propia opinión y para mí está bien. Cada uno se puede sentir libre de decir lo que quiera. A mí no me preocupa lo que digan”, señaló.

Cubarsí es duda hoy ante el Getafe

El central del Barcelona Pau Cubarsí no se entrenó ayer con sus compañeros por unas molestias en la rodilla izquierda y su participación para el encuentro contra el Getafe está en duda. Flick, no obstante, dijo que irá convocado. Los lesionados son Lamine Yamal, Gavi’, Balde y Ter Stegen.

Lamine podría regresar ante el PSG

Lamine Yamal, que hoy no estará ante el Getafe, tampoco estará recuperado en la siguiente jornada ante el Oviedo, pero es muy posible que regrese el 1 de octubre ante el PSG en la Champions.

Schuster aconseja a Ter Stegen buscar equipo

El exfutbolista del Barça Bernd Schuster cree que Joan Garcia y Sczczesny le han ganado la partida a Ter Stegen y que su etapa azulgrana ha llegado a su fin.