Derrota sin excusas

❘ Tàrrega ❘ El Hiopos Lleida cayó derrotado ayer en Tàrrega en la segunda edición del Memorial Òscar Solé frente al Bilbao Básquet (82-95), en un partido en el que los hombres del tarraguense Jaume Ponsarnau dominaron de principio a fin. El cuadro vasco llegó a mandar en el electrónico por treinta puntos de ventaja, aunque el acierto desde la línea de 6,75 de los jugadores de Gerard Encuentra en la segunda mitad le permitió maquillar el marcador.

El partido empezó con un 4-0 para los leridanos gracias a su buena defensa y a un magnífico ritmo en ataque. Empezó a carburar Bilbao a raíz de un triple con falta adicional de Jaworski, que firmó nueve puntos en el primer cuarto. Los leridanos no conseguían tiros fáciles ni tenían acierto bajo el aro, por lo que Encuentra paró el partido con el 10-19. Regresó a pista el Hiopos Lleida más enchufado y dos canastas rápidas en transición de Zoriks y Jiménez parecieron cambiar el guión, pero fueron un mero espejismo, ya que después el Bilbao le endosó un demoledor parcial de 0-16, que elevó la renta a los 21 puntos (14-35).

Rompió el parcial Llorente con un triple, pero a cada buena acción ofensiva del conjunto leridano, los vascos respondían con otra canasta de inmediato para llegar al descanso con 22 arriba (31-53). La segunda mitad siguió por los mismos derroteros y a falta de cuatro minutos para acabar el tercer cuarto, los bilbaínos conseguían la máxima diferencia de todo el partido, 30 puntos (37-67), gracias a los triples de Normantas y Font.

Tocó fondo el equipo de Encuentra con esa distancia y reaccionó a través de los triples de Jiménez, Walden y Zoriks, reduciendo la desventaja hasta los 14 puntos (58-72), un marcador que invitaba a soñar con la remontada. En el último cuarto el Hiopos Lleida hizo la goma constantemente en el marcador. Intentó meterse más en el partido a base de defensa, pero el físico ya no respondía después de una semana con tres partidos muy exigentes. Aunque logró bajar la diferencia hasta los nueve puntos (76-85), el Bilbao Básquet, gracias al dominio en el juego interior, rentabilizó su renta hasta el final para llevarse la victoria.

Encuentra: “Ha faltado frescura y mentalidad”

Gerard Encuentra reconoció al final del partido que al equipo le faltó "frescura y mentalidad, además de un punto de carácter”, puntualizó. También destacó que “nos han rebotado mucho más” y lamentó que “en cualquier pelota dividida llegaban antes que nosotros”. De cara al futuro, el técnico leridano fue claro: “Primero la mentalidad, después el carácter, y a partir de aquí, temas baloncestísticos”, señaló.