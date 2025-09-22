El Linyola reacciona tarde ante el Balàfia

Un defensor del Linyola frena el avance de un rival dentro del área. - JOAN GÓMEZ

❘ LINYOLA ❘ El Juneda cedió ante el Balàfia en un partido igualado que empezó de cara para los visitantes, que se adelantaron en la primera jugada peligrosa que crearon gracias a Torrelles (1-0, 2'). Tras el tanto, el Linyola avanzó sus líneas para tratar de empatar el partido, pero el marcador no se movió más durante la primera parte.

En la segunda, el Linyola siguió intentado empatar el partido mientras que el Balàfia también creaba peligro para alejarse en el marcador. En los minutos finales, Chavero introdujo el esférico en su propia portería, dándole el segundo tanto al Balàfia (2-0, 85’).

Finalmente, ya en el añadido, Graells acercó al Linyola desde los once metros, pero sin tiempo suficiente para poder empatar (1-2, 92’).