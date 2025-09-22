El Rosselló se estrena con una severa goleada al Balàfia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Rosselló se apuntó la primera victoria de la temporada al golear en su visita al campo del Balàfia, que nada pudo hacer ante el vendaval ofensivo de los visitantes, que ya demostraron su superioridad con un primero gol a los seis minutos de haberse iniciado el partido, obra de Aguilar. El mismo jugador hizo subir el segundo superada la primera media hora de juego.

En la segunda parte, el Rosselló se hizo aún más con el dominio del balón y del partido. Raluy, a los pocos minutos, marcó el tercer tanto (54’), al que siguiendo dos más, obra de Najem (64’) y Narbona (66’) en apenas tres minutos. Cuando el partido ya estaba más que sentenciado, Aguilar puso la guinda con el sexto y último gol para completar su hat-trick. El Balàfia, que no bajó los brazos, se quedó sin marcar.