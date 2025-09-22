Festival de goles entre Pardinyes y Alpicat B

Un jugador del Alpicat B en la pugna por el balón entre dos jugadores del Pardinyes - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por EDGAR BROCAL Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ Pardinyes y Alpicat B empezaron la Liga repartiéndose un punto en un partido plagado de goles. En la primera parte, el Alpicat B salió más enchufado y en el minuto 13 ya ganaba 0-2. El Pardinyes reaccionó y antes del descanso logró igualar el marcador e incluso tuvo oportunidades para adelantarse (2-2).

En la segunda mitad, los locales marcaron primero (3-2), recibieron el empate a los cinco minutos (3-3), y acto seguido volvieron a tomar la delantera (4-3). A diez minutos del final, el árbitro expulsó con roja directa al local Eduard Felis y, poco después, el Alpicat situó el empate definitivo (4-4).