Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

❘ SANTA COLOMA DE GRAMeNET ❘ El Lleida visitaba Can Peixauet, estadio de la FE Grama, en el segundo desplazamiento del curso. Los de Jordi Cortés lograron el primer punto de la temporada en un campo complicado, frente a un rival que lleva varias temporadas compitiendo a gran nivel en la zona media-alta del grupo catalán de Tercera RFEF. A los aficionados más veteranos les sonará la Unión Deportiva Atlètica Gramenet, equipo que pasó décadas entre la antigua Segunda B y la Tercera División del fútbol nacional, y que llegó a eliminar al Lleida y al Barça en la misma edición de la Copa del Rey, en la temporada 2004-05. Sin embargo, el rival de ayer del Lleida nada tiene que ver con aquella Gramenet histórica. La FE Grama fue fundada en 2013 y, tras encadenar varios ascensos desde Tercera catalana, lleva ya un lustro asentada en la categoría actual.

El Lleida presentó algunos cambios respecto al día del Tona. El primero, en la formación, saliendo con un 5-3-2 y con Marc García y Guido Ratto como novedades en el once. Estas modificaciones sorprendieron a una Grama que vio cómo los primeros ataques eran del conjunto azul, ayer vestido de burdeos. Jordi Puig fue el gran protagonista del ataque de los de la Terraferma: avisó con varias ocasiones antes del primer cuarto de hora, hasta que en el minuto 26 consiguió anotar, aunque el gol fue anulado. Ya estaba servida la gran polémica del partido. Puig recogió un pase atrás erróneo del lateral de la Grama, Julián, y cuando el leridano batió al guardameta, el colegiado señaló una falta previa, supuestamente cometida segundos antes por Toti, totalmente inexistente. Fueron casi treinta minutos en los que el Lleida estuvo bien plantado y asumió riesgos al presionar arriba; a partir de ahí, el partido cambió. La Grama reaccionó y estuvo cerca del gol al filo del descanso con una clara ocasión de Orellana, que en un mano a mano con Satoca cruzó en exceso el balón.

En el segundo tiempo los colomenses llevaron el peso del juego, encerrando al Lleida en un bloque bajo cerca de su área. El trío de centrales del Lleida se mostró muy sólido, junto al porero, Satoca, que detuvo dos balones que parecían gol seguro, especialmente el segundo, de enorme mérito, sacando un remate de cabeza a bocajarro bajo la misma línea. Los de Jordi Cortés sufrieron hasta el final; por momentos, el descuento se hacía eterno, pero respiraron aliviados cuando, ya en el añadido, Peris, atacante local, remató muy alto una volea totalmente liberado de marca en el segundo palo. Con este empate a cero, y de nuevo sin anotar, el Lleida suma su primer punto de la temporada, con la tarea pendiente de prolongar sus buenos minutos sobre el césped y de generar más ocasiones en la fase ofensiva. El próximo rival será el Europa B en casa.

Cortés: “El equipo necesitaba sumar cuanto antes para empezar a crecer”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, lamentó el error arbitral en el gol anulado: “Esta vez el detalle era a favor y no nos lo han dado. El árbitro verá que se ha equivocado, no era falta en la jugada del 0-1”, aseguró el técnico. Cortés también quiso resaltar el esfuerzo de sus jugadores: “Los primeros 25 minutos han sido buenos, se ha visto un Lleida reconocible. Estoy muy contento con lo que han aportado los futbolistas desde el banquillo. Hemos sabido sufrir y eso nos refuerza”. El técnico finalizó agradeciendo el cariño de la afición que reciben en el día a día y en sus desplazamientos:”Ver a la gente nos hace tirar adelante y ojalá esta semana sumemos 200 socios más”, concluyó.