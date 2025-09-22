Triunfo con autoridad

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El Barça, liderado por Pedri en la sala de máquinas, encadenó ayer su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe (3-0), al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo. El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2) contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff. El vigente campeón cerró una semana perfecta con un pleno de tres victorias y demostró que también puede ganar (y jugar bien) sin el lesionado Lamine Yamal, que este lunes será uno de los protagonistas en la gala del Balón de Oro que se celebra en París.

Flick, que introdujo cuatro cambios en la alineación, sorprendió con la suplencia de Marcus Rashford, bigoleador en Newcastle. Su lugar lo ocupó Ferran Torres en la izquierda que, voluntarioso como siempre, fue el gran protagonista del primer tiempo. El valenciano avisó a los cinco minutos con un disparo que rechazó la zaga visitante y obtuvo el premio del gol (1-0) a los quince minutos al redondear una jugada preciosista del equipo de Flick. El gol azulgrana no descentró al conjunto madrileño, que siguió con su planteamiento rocoso, buscando parar el ritmo de su rival con faltas. Pero Joan García fue un espectador más y Ferran se erigía en el ejecutor ofensivo. Su segundo tanto (2-0, min.34) llegó de un despeje defensivo de Eric García que cazó Raphinha al espacio. Antes, David Soria evitó el tanto de Robert Lewandowski. En el añadido, se montó una pequeña trifulca entre los futbolistas de ambos equipos tras una patada de Diego Rico sobre Jules Kounde.

En la reanudación, salió de su área el Getafe, que abrió las bandas. Pero este Barça necesita poco para castigar a sus rivales y en un pase largo de Casadó, que entró por De Jong, Rashford cazó el balón, esprintó y centró raso para que Dani Olmo remachara a placer el 3-0 (min.62). Fue la sentencia para el Getafe, que vio cómo el asistente de Bordalás fue expulsado por protestar. Flick aprovechó el resultado para dar descanso a un aplaudido Pedri, el líder del equipo, y a Gerard Martín.

Hansi Flick : “No es nada fácil jugar y preparar partidos cada dos o tres días”

Hansi Flick acabó contento y satisfecho con el partido de su equipo y en especial de algunos jugadores aunque tras el choque frente al Getafe ofreció una de sus comparecencias más serias. “Tres puntos, 3-0, todo está bien...”, fue la primera respuesta. El técnico azulgrana se mostró algo tenso en la sala de prensa. “No estoy así por Fermín (resultó lesionado), mañana (hoy para el lector) pasará pruebas y veremos”, dijo sobre el andaluz. Y argumentó: “Tampoco no es fácil jugar y preparar partidos cada dos o tres días. Para todos ha sido un partido duro, ahora me tengo que relajar poco a poco”. Por otra parte, Flick relegó a la suplencia a Rashford por llegar tarde.