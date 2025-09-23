Emotivo homenaje póstumo a Joan Barril

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Club Futbol Verdú-Vall del Corb Femení rindió el pasado sábado un sentido homenaje a Joan Barril, quien fuera su presidente, entrenador y principal impulsor de la entidad, fallecido de forma repentina el pasado 8 de junio a los 55 años. El acto, que coincidió con la fecha de su cumpleaños, reunió a familiares, amigos, jugadoras y vecinos en el campo de fútbol municipal.

La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa dedicada a su memoria, con el texto: “En memòria de Joan Barril Rabinat, fundador del Club de Futbol Verdú Femení”. Posteriormente, una jugadora leyó un emotivo escrito en nombre del club, en el que definió a Barril como “un loco por el fútbol” que “ha dejado un vacío enorme” y aseguró que trabajarán para “mantener vivo su legado”.

Durante el homenaje también intervinieron un compañero suyo del mundo del fútbol, quien destacó “su sencillez y humildad”, y la actual presidenta de la entidad, Anna Creus, que afirmó: “Joan sigue aquí porque lo sentimos con nosotros cada día”.

Tras el acto en el campo, la conmemoración continuó en el castillo de Verdú, donde se ofreció un piscolabis para celebrar de manera póstuma su 56 cumpleaños. Allí se habilitó además un cuaderno para que los asistentes pudieran dejar mensajes de recuerdo.

Barril fue un firme defensor del fútbol femenino en la comarca. Además de su labor al frente del CF Verdú-Vall del Corb, impulsó la Future Fem Champions Cup, un torneo juvenil femenino que reunió a equipos de referencia en la categoría en septiembre de 2024 y en el que se proclamó vencedor el FC Barcelona. Su inesperada muerte dejó una profunda huella en la entidad y en el deporte local.