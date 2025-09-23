La base como impulso

La plantilla de la SE AEM para la temporada 2025-26 cuenta con un total de 25 jugadores en la plantilla. - DAVID OLIET

El AEM afronta con ilusión su debut en Segunda Catalana tras haberse proclamado campeón de Tercera con 60 puntos la pasada temporada. El conjunto aemista, que firmó un curso impecable para certificar el ascenso, inicia ahora una nueva etapa bajo las órdenes de Cristian Méndez. El técnico contará con un bloque formado en gran parte por jugadores con ADN del club, muchos de los cuales pasaron por las categorías inferiores.

El nuevo técnico tiene claras las prioridades para el estreno en la categoría: “El objetivo de esta temporada es consolidar el equipo en Segunda Catalana. El curso pasado logramos el ascenso y ahora lo más importante es mantener la categoría. Una vez se consiga, podremos plantearnos otras metas ”, explica.

Méndez cuenta prácticamente con el mismo bloque que conquistó el campeonato: “Se ha mantenido el 90% de la plantilla, la base más importante sigue, y solo se han hecho tres o cuatro incorporaciones”. Entre ellas destacan Fadurdo (Alcarràs B), Xavi Merino (Torregrossa), Baye (Altorricó) y Ramírez (Alcarràs). El entrenador subraya que la idea pasa por “formar un equipo competitivo y compacto, que luche en todos los partidos, que sea un bloque unido y que trabaje mucho”.