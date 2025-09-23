Noche histórica para Aitana con su tercer Balón de Oro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Faltó poco. Lamine Yamal acabó segundo por detrás del delantero del PSG, Ousman Dembélé, en la disputa por el Balón de Oro, pero el Barça junto al club francés volvió a ser el gran triunfador global de los mayores premios del planeta fútbol. Aitana Bonmatí revalidó el trofeo a mejor futbolista mundial con su tercera pelota dorada; Lamine Yamal, repitió por segundo año con el premio a mejor joven y su equivalente femenino se lo llevó la también azulgrana Vicky López. El PSG, además del galardón máximo logrado por Dembélé, se llevó el de mejor entrenador con Luis Enrique, el de mejor portero con Gianluigi Donnarumma (esta temporada en el Manchester City) y el de mejor equipo.

Lamine Yamal no pudo coronarse, pero es algo que llegará más temprano que tarde. A sus 18 años recién cumplidos quedó segundo en la votación, además de ganar el Trofeo Kopa a mejor joven del año, mientras que el portugués Vitinha, también del PSG como Dembélé, fue tercero. En el Top 10 Raphinha fue quinto y otro azulgrana, Pedri, fue undécimo. El gran fracaso fue el de Vinícius, que ha pasado de ser candidato al galardón a ser suplente en el Real Madrid con Xabi Alonso, y acabó decimosexto.

Lamine, en su discurso tras el premio al mejor joven, dijo: “Muchas gracias a France Football por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez. Agradecer al FC Barcelona, a la Selección, sin ellos no podría estar aquí, a mi familia y mis compañeros. Espero seguir trabajando y cumplir muchos más”.

Aitana Bonmatí logró anoche su tercer Balón de Oro consecutivo, un hito inédito hasta la fecha, mientras que la también azulgrana Vicky López ganó el primer Trofeo Kopa a la mejor jugadora menor de 21 años. Bonmatí aspiraba a convertirse en la primera mujer que ganaba el galardón en tres ocasiones y lo consiguió al imponerse en la votación final a la mallorquina Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal y exdel Barça. “Para mí es un orgullo formar parte de esta generación de futbolistas, femeninas y masculinas, porque en el Barça el estilo es el mismo y tratamos de llevarlo a todo el mundo”, comentó Aitana. El Barça lleva ganando este trofeo cinco años seguidos, después de los dos que ganó Alexia Putellas en 2021 y 2022. Esta vez fue cuarta, Patri Guijarro sexta, Ewa Pajor octava (y ganó el premio al mejor gol femenino) y Claudia Pina undécima, confirmando así la hegemonía de la sección azulgrana.

La gala fue también histórica para el PSG que, además, fue jaleado durante la ceremonia ya que se celebraba en casa. Dembélé, visiblemente nervioso, reconoció que era “increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG”, afirmó. “No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional”, añadió. También se mostró agradecido con el Barça, al que calificó como el club en el que siempre soñó jugar. “Compartí vestuario con Messi e Iniesta. Fue un aprendizaje increíble”, subrayó.

La Fundación Xana se lleva el premio Sócrates

La Fundación Xana, que lleva el nombre de la fallecida hija de Luis Enrique, se llevó el Premio Sócrates como recompensa a su labor solidaria. La princesa Charlene de Mónaco fue la encargada de otorgar el trofeo a Sira Martínez, hija del entrenador español del Paris Saint-Germain.

Donnarumma, ganador del premio Yashin

Gianluigi Donnarumma, por su gran temporada en el PG aunque ahora está en el City, se hizo con el Yashin al mejor portero, galardón que en su versión femenina, que también se daba por vez primera, recayó en la inglesa del Chelsea Hannah Hampton.

Sarina Wiegman, premio Johan Cruyff

La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, se llevó el Cruyff femenino, otro premio que debutaba, gracias a su victoria en la Eurocopa.

Gavi tendrá que pasar por el quirófano

El FC Barcelona anunció ayer que Gavi pasará por el quirófano por la lesión que sufre en el menisco interno de su rodilla derecha, y Fermín López estará tres semanas de baja por una lesión en el psoas ilíaco izquierdo.

Nuevo boicot del Real Madrid a la gala

El Real Madrid, que hoy juega ante el Levante (21.30), volvió a no estar representado en la gala del Balón de Oro.