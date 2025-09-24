La UE Guissona quiere el premio del play off

La plantilla del Guissona para esta nueva temporada, que hará su debut en casa este fin de semana contra el Linyola. - RAMÓN BOSCH

La UE Guissona se prepara para encarar un nuevo curso en Segunda Catalana con energías renovadas y la firme intención de dar un paso adelante respecto al rendimiento del pasado campeonato. Los de la Segarra cerraron la temporada anterior en la novena posición en un ejercicio marcado por la irregularidad, y con un cambio de entrenador en la segunda vuelta.

El club ha apostado por la continuidad en el banquillo, renovando a Rubén Fernández, que ya tomó las riendas en la segunda vuelta: “Nos gustaría estar lo más arriba posible; pero primero debemos asegurar la permanencia y después ver hasta dónde crecemos. El play off sería un premio, pero el objetivo es ser más competitivos que el año pasado”, señaló.

En la configuración de la plantilla también se ha seguido una línea clara de estabilidad y cohesión interna. Se han renovado un total de 19 futbolistas del bloque anterior, garantizando así la presencia de una base que ya está perfectamente adaptada al sistema de trabajo del cuerpo técnico.

A ello se suman 4 incorporaciones. En la portería llega Roger Oliver (Pardinyes), en defensa se suma Lluc Ferraté (Alcarràs) y en el centro del campo se incorporan Ahmed Kane y Keule Diakabi, ambos procedentes del Cervera.