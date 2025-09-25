El Atlètic Lleida, con la confianza alta

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creado: Actualizado:

Álvaro Santana y Bilal Achhiba, jugadores del Atlètic Lleida, se mostraron ayer confiados pese a que el equipo ha sumado tres puntos en las tres primeras jornadas de Segunda RFEF. Santana, último fichaje del club, aseguró que “estamos haciendo un buen juego; el míster nos pide mucha tensión atrás y arriba marcar goles. Estoy seguro de que iremos de menos a más”. Reconoció que “hemos merecido más en algunos partidos, pero el vestuario está contento”, y añadió que se siente satisfecho con su protagonismo. Por su parte, Achhiba, cedido por el Andorra, se mostró feliz tras marcar ante el Terrassa: “Sé que tengo la confianza del míster, porque todos los minutos que tengo ayudan al equipo”. El delantero subrayó que “partidos como el del Formentera y el del Terrassa me dan confianza. El ambiente es bueno y seguro que los resultados llegarán”.