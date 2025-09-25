Encuentra: "Tenemos buenos jugadores, ahora hay que construir un equipo"

El Barris Nord vivirá este viernes (20.00), en directo por Lleida TV, una fiesta del baloncesto con motivo del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics, en el que el Hiopos Lleida se enfrentará al FC Barcelona en su último partido de pretemporada antes de debutar en Liga el sábado día 4 ante el Breogán.

El conjunto de Gerard Encuentra llega al duelo todavía en plena fase de construcción. Con varias caras nuevas y la Liga a punto de empezar, el técnico leridano reconoce que el equipo tiene margen de mejora, pero valora positivamente el trabajo diario: “Nos quedan muchas cosas por corregir, pero vamos progresando. Ahora mismo estamos en el punto que nos toca. Tenemos buenos jugadores, pero aún hay que crear un equipo, que sea guerrero, con el carácter y la intensidad, que nos gusta aquí en Lleida”, destacó.

El choque contra el Barça se presenta, por tanto, como una prueba de máximo nivel, aunque sin la presión del resultado. “No estamos centrados en ganar, sino en mejorar. Nos lo tomamos como un entrenamiento que nos ayude a avanzar”, explicó Encuentra, convencido de que medirse a un rival de talla europea ayudará a acelerar el proceso.

Más allá de lo deportivo, el partido supondrá el reencuentro del Hiopos con su afición. El técnico espera que el público pueda empezar a disfrutar de los nuevos fichajes y que "podamos empezar a crear la sinergia que hemos construido las últimas temporadas". “Siempre hace ilusión jugar delante de nuestra gente”, añadió.

Tanto el equipo leridano como el Barça afrontan el duelo en una situación similar, con muchos ajustes todavía por hacer. Por ello, Encuentra consideró que "habrá probaturas por ambas partes, porque lo importante es sacar conclusiones de uno mismo y seguir construyendo". "No nos centraremos en el rival, aunque pronto nos veamos las caras en la Liga (en la jornada 2). Lo importante es sacar conclusiones sobre nosotros mismos", sentenció.

El entrenador destacó, además, la versatilidad de una plantilla capaz de adaptarse a diferentes posiciones, aunque advierte que lo fundamental es dotar al grupo de identidad: "Todavía no lo hemos logrado, pero me gusta cómo trabajamos día a día y eso me da tranquilidad. Esto es un camino largo y seguramente hasta el febrero no vamos a estar a nuestro 100%”.