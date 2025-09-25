Joan Bacardit: "La clasificación pesa y genera ansiedad"

El AEM encara este sábado la cuarta de Primera Federación, con la necesidad de estrenar su casillero de victorias ante uno de los favoritos al ascenso como el Valencia. El equipo de Joan Bacardit solo suma un punto en tres partidos, una situación que, según el técnico, "genera ansiedad", pero que no debe empañar el trabajo realizado. “La clasificación pesa. Solo llevamos un punto y eso crea un poco de ansiedad en las jugadoras. Pero el trabajo se está haciendo bien: nos falta materializar las ocasiones y evitar encajar en las pocas que concedemos”, aseguró en rueda de prensa

El entrenador insiste en que el análisis no puede quedarse únicamente en los resultados. “Si solo miras la clasificación, puedes cometer un error. Estoy contento con lo que transmite el grupo, aunque está claro que no tenemos los puntos que merecíamos. Venimos de dos años en play off y eso añade presión, pero intentamos transmitir calma y confianza”, explicó.

El último partido ante el Real Madrid B, pese a la derrota, dejó conclusiones positivas para Bacardit, que valora el juego desplegado. “Generamos bastantes ocasiones y sufrimos poco atrás. La línea entre ganar, empatar o perder es muy fina, cualquier detalle decide. Me quedo con las sensaciones para seguir en esta dirección contra el Valencia”, apuntó.

El calendario inmediato tampoco ofrece respiro, con tres partidos en pocos días entre la Liga y la Copa de la Reina, aunque el técnico se centra solo en el duelo del sábado. “Cada encuentro es el más importante. Ahora toca centrarse en el Valencia. Necesitamos tener buenas sensaciones y, si se convierten en puntos, mejor todavía”, señaló.

En cuanto al rival, Bacardit no duda en situarlo como el gran favorito al ascenso, ya que afirmó que “el Valencia tiene dos de las mejores extremos de la categoría, jugadoras con experiencia en Liga F y un equipo preparado para estar solo un año en Primera Federación. Para mí es el candidato número uno para quedar primero, que vendrá a ser protagonista pero con la intención de jugar directo".