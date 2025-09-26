Marc: “Este Mundial sería más valioso que otros”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) intentará este fin de semana en el GP de Japón cerrar el título del Mundial de Motociclismo, aunque advirtió que no será “fácil” por el nivel de su hermano Àlex. Además, reconoció que este campeonato es “más valioso que otros”, ya que llegaría tras “el momento más difícil” de su carrera y seis años después del último, conseguido en 2019.

Aunque lidera el campeonato con margen, Marc subrayó que no será sencillo superar a su hermano: “Sacar tres puntos más a Àlex no será fácil, está pilotando muy bien y espero que sea rápido. Intentaremos dar el máximo y si no es aquí, lo importante es conseguirlo tarde o temprano”.

Motegi, donde ya fue campeón en 2014, 2016 y 2018, podría volver a coronarle. “Siento que se avecina algo grande, pero primero quiero pasar a la Q2, salir en primera o segunda fila y luchar por ganar el esprint o acabar segundo, porque Àlex estará ahí”, explicó.

Sobre el valor de este título, no dudó: “Quizás en 2013 fue el más importante por la tensión de llegar a la última carrera, pero este lo valoro muchísimo porque llega después del principal reto de mi carrera. Lo más importante es disfrutar el momento”.

Márquez recordó los duros años desde su lesión en 2020: “Fueron cinco años superdifíciles, incluso llegué a pensar que había perdido dos o tres años de carrera, pero aprendí mucho a nivel personal”.

El ocho veces campeón reconoció que esa etapa marcó un punto de inflexión y que esta en “una segunda vida en MotoGP y quiero cerrarla de la mejor manera posible”. Además, señaló que le enseñó a “minimizar riesgos y respetar tu cuerpo. Me encanta buscar adrenalina, pero ahora sé que no es necesario. Los tiempos de recuperación enseñan mucho”.

Además, habló sobre su legado. “Los números importan, pero lo esencial es que me recuerden como alguien que lo dio todo. Este campeonato tiene para mí más valor que otros, aunque los números sean los mismos”, concluyó.