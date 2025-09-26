Sergio Busquets recuerda su paso por la mítica UE Lleida en el vídeo en el que anuncia su retirada como futbolista profesional

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sergio Busquets ha anunciado este jueves que pondrá fin a su carrera profesional al finalizar la temporada actual de la MLS con el Inter de Miami a finales de este 2025. A sus 37 años, el mítico centrocampista ha comunicado su decisión mediante un emotivo vídeo en las redes sociales titulado "todo final es un nuevo comienzo".

Busquets empezó a formarse como jugador, a las etapas de alevín e infantil, en la UE Lleida, mientras su padre, Carles Busquets, mítico portero de los años 90, defendía la portería del primer equipo. De hecho, durante el vídeo de despido, Busquets ha querido dedicar unas palabras a todos sus clubs de formación, entre ellos el Lleida: "Tengo recuerdos muy felices desde pequeño. Desde Bahía al filial del Barça, pasando por Barberà, Lleida y Jabac."

El futbolista ha confesado que oye que ha llegado el momento de decir adiós después de casi 20 años disfrutando de esta "historia increíble" que siempre había soñado. "Estos estarán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, lleno y sobre todo agradecido", ha asegurado Busquets en su comunicado.

En su mensaje, el centrocampista ha explicado que el fútbol le ha regalado "vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto con los mejores compañeros de viaje." Busquets llegó al primer equipo del FC Barcelona la temporada 2008-09, con 20 años, de la mano de Josep Guardiola, y se convirtió en una pieza clave del mejor Barça de la historia.

Una leyenda azulgrana con un palmarés envidiable

Durante su trayectoria en el club catalán, Busquets consiguió un impresionante palmarés que incluye 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubs y 3 Supercopas de Europa, entre otros títulos. "Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, allí cumplí los sueños que tenía de pequeño, vestí la camiseta que estimaba en centenares de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que nunca olvidaré", ha declarado.

El de Badia del Vallès militó quince temporadas en el primer equipo azulgrana, llegando a lucir el brazalete de capitán. Con cerca de 700 partidos oficiales, es el tercer jugador que más encuentros ha disputado con la Barcelona, sólo por detrás de Messi y Xavi. Con la selección española, Busquets ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, representándola en numerosas ocasiones.

Su etapa final al Inter de Miami

Después de quince temporadas en el Camp Nou, Busquets emprendió la aventura de la MLS con el Inter de Miami de David Beckham el año 2023, donde ha vuelto a compartir vestuario con Messi y Jordi Alba. Al conjunto norteamericano ha sido titular indiscutible, primero bajo las órdenes de Gerardo Martino y ahora con Javier Mascherano, los dos también con pasado azulgrana.

Al Inter de Miami le quedan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los playoffs por el título. La final de la MLS, en caso de llegar, se celebraría el 6 de diciembre de este 2025. "El equipo espera ahora su aportación en la recta final de la campaña, en la cual pondrá fin a una carrera extraordinaria en que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un sitio entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol," ha expresado el Inter en un comunicado.