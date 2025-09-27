Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El centrocampista catalán Sergio Busquets anunció ayer su retirada del fútbol profesional a los 37 años, una vez acabe la temporada actual al final de este año con el Inter de Miami, club en el que colgará las botas al lado de Leo Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, excompañeros en un FC Barcelona del que el ‘5’ es leyenda porque hizo historia como ‘culer’, de igual modo que lo hizo con la selección española.

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje”, aseguró. Con el Barça hizo historia. Porque en 15 años como blaugrana logró ganar 32 títulos en más de 700 partidos disputados. Debutó en 2008, siendo muy joven, gracias a Pep Guardiola. En cuanto a palmarés, sus 32 trofeos le sitúan, de nuevo, como el tercer profesional con más títulos dentro del club. Busquets, que jugó en el fútbol base de la UE Lleida, ganó con el Barça 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes. Con la selección fue 143 veces internacional y ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

La UE Lleida lo formó y el club cobró 13.500 € por esos derechos

Sergio Busquets dio sus primeros pasos futbolísticos en la base de la UE Lleida durante tres temporadas mientras su padre, Carlos, apuraba los últimos años de su carrera en el Camp d’Esports. Además, el debut de Sergio Busquets como futbolista profesional en el primer equipo del Barça le reportó al Lleida en 2010 unos ingresos exactos de 13.585,44 euros por derechos de formación. En la Federación Española constaba que el centrocampista azulgrana había sido jugador de la UE Lleida durante 981 días para poder calcular la cantidad a percibir.

Joan Garcia estará entre 4 y 6 semanas de baja, y Raphinha, tres

El FC Barcelona anunció ayer las lesiones de dos puntales del equipo de Hansi Flick, como son el extremo y capitán Raphinha, con una lesión en el muslo que le tendrá unas tres semanas fuera, y el portero titular Joan Garcia, que deberá someterse a una intervención de rodilla y podría estar de cuatro a seis semanas de baja si todo sale según lo previsto. Con esta lesión, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la portería blaugrana pasará a ser defendida de nuevo por el veterano polaco Wojciech Szczesny.Por otra parte, ayer trascendió que Lamine Yamal fue superado por 321 puntos por Dembélé en la votación por el Balón de Oro, y que Aitana Bonmatí venció a Mariona Caldentey por solo 28, según desveló ayer France Football, la revista que otorga el galardón