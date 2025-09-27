Marc Márquez, tercero en la Practice, y Àlex Márquez, por primera vez a la Q1

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marco Bezzecchi (Aprilia) lideró ayer la Practice de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimoséptima cita del Mundial de Motociclismo, por delante de Pedro Acosta (KTM) y de Marc Márquez (Ducati). Pese a no tener las mejores sensaciones, el de Cervera cumplió el primer objetivo del fin de semana: pasar el corte; y vio como su hermano, Àlex Márquez (Ducati), se quedó fuera del ‘Top 10’ por primera vez este año y deberá pasar por la Q1, complicando sus opciones de aplazar el noveno título de Marc.

La primera toma de contacto con el trazado de Motegi en la categoría reina fue accidentada, con varias caídas de pilotos punteros, y terminó con el dominio de Aprilia, que sigue mostrándose como el principal rival de Marc Márquez. La sesión también evidenció el buen momento de KTM, con Pedro Acosta, y la evolución de Honda, lo que provocó que el ‘Top 4’ estuviera formado por motos de cuatro fábricas distintas. Solo dos Ducati más, las de Fabio Di Giannantonio y Francesco Bagnaia, lograron meterse en la Q2 en una tanda muy igualada.

El mejor tiempo del día fue para Bezzecchi, que se rehízo de sus dos caídas por la mañana. Paró el cronómetro en 1:43.193 con un gran giro en los compases finales para superar a Acosta, que no pudo concluir la sesión por un aparatoso accidente.

Aun así, terminó por delante de Marc Márquez, que tuvo que esperar a sus últimos intentos para asegurarse el pase directo a la ‘Q2’, su primer gran objetivo de la semana. El de Cervera, único piloto de la parrilla que ha superado siempre el corte esta temporada, se quedó a 167 milésimas de Bezzecchi y apenas por delante de Joan Mir (Honda), con Di Giannantonio cerrando el ‘Top 5’ a casi dos décimas.

Luca Marini (Honda), Bagnaia, Fabio Quartararo (Yamaha), Raúl Fernández (Aprilia) y Johann Zarco (Honda) completaron el grupo de pilotos que accedieron directamente a la ‘Q2’. No fue el mejor viernes para Àlex Márquez, el único que puede impedir que su hermano conquiste el título este fin de semana en Motegi. Por la mañana no estuvo entre los mejores tiempos y en la ‘Practice’ sufrió una caída y acabó decimoquinto, a 40 milésimas del corte.