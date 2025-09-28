Cervera celebra el nuevo título mundial de Marc Márquez

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Esta mañana, un centenar de personas se han reunido en el bar restaurante Bargués de Cervera para seguir en directo la carrera de Moto GP donde Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo por novena vez, consiguiendo así el título a la categoría reina después de seis años de espera. Desde las 7 de la mañana, los aficionados han llenado el local con la esperanza de ver al piloto cerverí revalidar su título mundial.

El ambiente en el bar ha sido de gran expectación pero con prudencia entre los asistentes, que han mantenido la calma durante toda la carrera. A medida que avanzaba la competición, más aficionados se han ido incorporando, a pesar de que siempre con cautela para no celebrar antes de tiempo. Cuando finalmente Márquez ha conseguido la segunda posición que le garantizaba el campeonato, la euforia se ha desatado entre todos los presentes.

Reacciones emotivas de los seguidores

"Ya tocaba, han sido muchos años de sufrimiento", ha sido una de las frases más repetidas entre los asistentes una vez finalizada la carrera. Algunos aficionados no han podido contener las lágrimas de emoción mientras que otros han expresado que "ha valido la pena madrugar" y que se sienten "muy orgullosos" del piloto. Muchos han coincidido en qué Márquez se lo merecía después de unos años especialmente complicados para él.

Celebraciones espontáneas en Cervera

Entre los aficionados presentes, mayoritariamente locales, había una pareja proveniente de Gran Canaria que ha viajado expresamente para la ocasión. Uno de ellos lucía tatuajes por todo el cuerpo con los títulos y carreras de Marc Márquez, mostrando la devoción que despierta al piloto. La celebración, que no estaba prevista y ha estado totalmente improvisada, ha contado con banderolas con el 93 rojo característico del piloto, que se han repartido entre todos los aficionados. También ha habido motos haciendo quemar rueda, petardos y se ha abierto cava para brindar por el éxito. Estaba previsto que, más tarde, continuara la fiesta con un desfile por las calles de Cervera.