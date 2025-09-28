El Barça se lleva el derbi

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sant joan despí ❘ El Barça superó ayer al Espanyol (2-0) en el Estadi Johan Cruyff en un derbi discreto pero efectivo que le mantiene firme en el liderato de la Liga F. Los goles de Alexia Putellas, en el primer tiempo, y de Ewa Pajor, en el segundo, decidieron un encuentro dominado de principio a fin por las azulgranas.

El choque estuvo precedido por la ovación del público a Aitana Bonmatí, flamante triple Balón de Oro, a Vicky López, ganadora del Kopa, y a Pajor, premiada con el Gerd Müller, que ofrecieron sus trofeos antes de iniciar un partido donde el Barça monopolizó el balón.

Pese a su control, el conjunto de Pere Romeu se topó con un Espanyol ordenado y solidario atrás, sostenido por las intervenciones de la guardameta Romy Salvador. Las visitantes apenas inquietaron a la meta Gemma Font en dos transiciones.

El Barça abrió el marcador en el minuto 20 gracias a una acción de calidad: Bonmatí levantó el balón por encima de la defensa para habilitar a Graham Hansen, cuyo centro dejó a Alexia sola para marcar desde segunda línea. Antes del descanso, Pina tuvo el 2-0 en sus botas, pero falló a puerta vacía.

El segundo tanto llegó pronto en la reanudación. En el 55, Alexia filtró un pase preciso al área que Pajor aprovechó con un disparo cruzado imparable para sentenciar (2-0). Las azulgranas, que rotaron en defensa y portería pero mantuvieron su once habitual en la medular, sellaron así su quinta victoria consecutiva y prolongan su dominio histórico sobre el Espanyol, en el que jugó los últimos minutos la extremo de Rosselló Ona Baradad.