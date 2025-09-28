Lleida y Mollerussa aspiran a sumar su primera victoria liguera

Publicado por SegreMARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida y Mollerussa afrontan hoy una nueva cita con el objetivo común de sumar su primer triunfo del curso. El Lleida CF recibe a las 17.00 al filial del Europa, mientras que el Mollerussa se medirá al mediodía (12.00) en el Municipal d’Esports al Peralada. Ambos equipos llegan con ganas de transformar en victorias las buenas sensaciones que han mostrado por momentos en las primeras jornadas.

En el Lleida, el técnico, Jordi Cortés, insiste en la necesidad de mantener la calma. “No podemos obsesionarnos con marcar o con ganar; lo que nos acerca a la victoria es trabajar bien durante la semana”, apuntó, recordando el empate sin goles ante la FE Grama que dio al equipo su primer punto. Cortés subraya que “el día que no puedes ganar, no pierdas. Mantener la portería a cero nos dará confianza” y espera que la frescura ofensiva aparezca pronto. Para el choque recupera a Franco Magno, aunque seguirá sin contar con Pau Russo.

El Mollerussa, por su parte, buscará ante el Peralada estrenar su casillero de victorias tras dos empates y una derrota. Su entrenador, Kiku Parcerisas, pide a los suyos “imponer el ritmo con el balón y minimizar errores”, confiando en el potencial ofensivo del equipo. Del rival destaca “su experiencia en la categoría y la calidad de sus delanteros”. El técnico del Mollerussa recupera a Moussa Kebe tras la sanción, pero continúa con las bajas de Jordi Ars, Jofre Graells y Marc Scuri. “Querríamos tener más puntos, pero lo importante es seguir mejorando en todos los aspectos”, subrayó Parcerisas, convencido de que su equipo puede ofrecer una versión más sólida.