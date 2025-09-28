Pau Torres salva el Atlètic Lleida de una goleada en Olot (2-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Olot ha salido al ataque y en la primera llegada, en el minuto 2, Pau Torres ha salvado el primer gol local con una doble parada de mucho mérito. El Atlètic Lleida ha mejorado con el paso de los minutos, pero las ocasiones seguían llegando por parte del Olot y Pau Torres paraba de nuevo con un estirón en el palo derecho.

El juego estaba muy trabado y el árbitro empezaba a sacar tarjetas para marcar el listón de los contactos. Moró ha sido sustituido por lesión y Gabri ha decidido hacer un segundo cambio, Alcalà por Santana, antes del descanso. El Olot dominaba, pero no era capaz de abrir el marcador.

Después del paso por vestuarios, el Olot ha continuado con la misma intensidad ganando todas las segundas jugadas y ha obtenido el premio, en el minuto 60, con un gol de Marc Mas. Gabri ha introducido un triple cambio, y tan sólo un minuto después al 72, Sule ha marcado para empatar el partido en la única ocasión de los leridanos hasta el momento.

Rápidamente, ha reaccionado el Olot con una grande volea de Albert para volver a coger ventaja al marcador y sentenciar el partido. En la última acción, Boris ha visto tarjeta roja directa en una acción fea en el centro del campo. Victoria clara de un Olot muy superior al Atlètic Lleida.